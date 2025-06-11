Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Відомо, що там досі горить нафтобаза "Кристал", яку Сили оборони уразили ще 6 червня. Цього разу вибух міг статися на місцевому автомобільному ремонтному заводі або на підприємстві "РусКон-С".

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Що відомо про вибухи в Енгельсі

Як наголосив Жмайло, Україні і надалі потрібно бити по цій території. Станом на 11 червня була інформація, в районі Енгельса перебувають 3 борти Ту-95МС, які споряджені ракетами. Також там перебуває літак-заправник Іл-78М.

Очевидно, що окупанти готують новий терористичний удар. Важливо і надалі продовжувати бити по авіабазі "Енгельс". Це впливає на можливості окупантів бити по Україні.

Раніше ми вдарили по резервуарах з паливом для літаків Ту-160, які використовують інший тип палива, ніж Ту-95. Те, що ми беремо під удари дронів цю стратегічну територію, змушує ворога переглядати свої плани щодо терористичних атак. Їм потрібно буде вживати нових заходів безпеки, відстежувати повітряний простір,

– сказав Жмайло.

Додамо, в ніч на 11 червня Сили оборони вдарили по аеродрому "Бутурліновка" і Тамбовському пороховому заводу. На останньому виробляють порох для всіх видів зброї та артилерійських систем окупантів.