Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. Известно, что там до сих пор горит нефтебаза "Кристалл", которую Силы обороны поразили еще 6 июня. На этот раз взрыв мог произойти на местном автомобильном ремонтном заводе или на предприятии "РусКон-С".

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Что известно о взрывах в Энгельсе

Как отметил Жмайло, Украине и в дальнейшем нужно бить по этой территории. По состоянию на 11 июня была информация, в районе Энгельса находятся 3 борта Ту-95МС, которые снаряжены ракетами. Также там находится самолет-заправщик Ил-78М.

Очевидно, что оккупанты готовят новый террористический удар. Важно и в дальнейшем продолжать бить по авиабазе "Энгельс". Это влияет на возможности оккупантов бить по Украине.

Ранее мы ударили по резервуарам с топливом для самолетов Ту-160, которые используют другой тип топлива, чем Ту-95. То, что мы берем под удары дронов эту стратегическую территорию, заставляет врага пересматривать свои планы по террористическим атакам. Им нужно будет принимать новые меры безопасности, отслеживать воздушное пространство,

– сказал Жмайло.

Добавим, в ночь на 11 июня Силы обороны ударили по аэродрому "Бутурлиновка" и Тамбовскому пороховому заводу. На последнем производят порох для всех видов оружия и артиллерийских систем оккупантов.