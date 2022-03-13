Результат будет нулевым, – глава ОВА о вероятности создания квазиреспублики в Херсонской области
Источник:телеканал "Рада"
В Херсонской области оккупанты хотели провести псевдореферендум, чтобы образовать что-то вроде "ХНР". Глава ОВА уверен, что у захватчиков ничего не получится.
Об этом Александр Самойленко рассказал в прямом эфире. Он уверен, что у россиян ничего в Херсонской области не получится.
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Все депутаты поддержали территориальную целостность Украины
Я уверен, что результат будет нулевым. Сегодня состоялась внеочередная сессия областного совета, где единодушно все присутствовавшие поддержали территориальную целостность Украины,
– сообщил Самойленко.
Глава ОВА подчеркнул, что Херсонская область – это составляющая часть Украины. Также депутаты осудили агрессию России по отношению к независимой Украине. При этом такое решение приняли представители 7 разных политических сил.
Отметим, что о попытках оккупантов повторить донбасский сценарий и объявить так называемую "ХНР" упомянул в своем обращении и президент Зеленский. Глава государства пригрозил также приспешникам агрессора.
Смотрите обращение президента Зеленского: о попытке создания новой квазиреспублики