Результат пацифизма, – эксперт объяснил, почему некоторые страны не могут поставлять оружие Украине

После многих войн в истории мира теперь многие страны Европы осуждают войну. Поэтому такие государства имеют небольшой запас оружия или техники, поэтому не могут поставлять Украине большее вооружения.

Об этом рассказал руководитель секции стратегического моделирования Центра исследований армии, конверсии и разоружения Игорь Левченко в эфире 24 канала.

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По его словам, после окончания холодной войны достаточно большие военные арсеналы и вооруженные силы всех европейских стран-членов были кардинально сокращены и запасы оружия также были утилизированы или проданы.

Фактически каждая европейская страна-член НАТО сейчас находится на нижней границе своих боевых возможностей, когда они не имеют ресурса для того, чтобы в определенной ситуации повысить численность своих вооруженных сил… Это результат такого пацифизма Европы после 91-го года, не опиравшегося на исторический опыт стран в их отношениях с Россией, например, Финляндии и Польши,

– подчеркнул эксперт.

Игорь Левченко добавил, что если Германия передаст 100 боевых машин, о которых просила Украина, то у них наверняка будет подорвана система боевой подготовки войск.

"Количество танков в таких странах, как Великобритания, Германия, Франция составляет несколько сотен единиц. Это гораздо меньше, чем в Украине. Это, конечно, современные машины, но их может быть недостаточно для масштабных боевых действий, – говорит руководитель секции стратегического моделирования ЦГАКР".

В то же время, как сказал эксперт, Польша смогла передать определенное количество боевых машин.

По его мнению, украинцы лучше воюют, чем россияне.

Украинцы лучше и мастерски владеют той техникой, которая у нас есть. Это и приводит к меньшим потерям. Тем более эксперты говорят, что фактически мы смогли компенсировать потери в технике за счет "трофеев от России",

– отметил Игорь Левченко.

К слову, Владимир Зеленский считает несправедливым, что Украина должна и дальше просить оружие у партнеров. Ведь ее хранят на складах, а нам вооружение нужно немедленно. По его словам, моральная обязанность государств – предоставить Украине оружие.

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