В результате агрессии России в Украине пострадали почти 3,5 тысячи человек, 1417 убиты, – ООН
4 апреля 2022 , 07:41Читати новину українською
Источник:UNHumanRightsUkraine
Представители ООН в твиттер опубликовали данные по пострадавшим и убитым людям в результате агрессии России в Украине.
Согласно их информации, с 24 февраля по 2 апреля они зафиксировали 3 455 жертв среди гражданского населения в результате вооруженного нападения России на Украину.
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"Из них 1 417 убитых, в том числе 121 ребенок. А также 2 038 раненых, в том числе 171 ребенок", – сообщили в ООН.
Они отметили, что в основном причиной стали обстрелы и авиаудары. Однако фактические потери намного выше обнародованных цифр.
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