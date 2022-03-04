В результате авиаудара на Харьковщине пострадала женщина
Источник:полиция Харьковской области
Оккупанты обстреляли авиацией село Алексеевка Лозовского района Харьковской области. В результате циничных действий пострадала женщина.
К счастью, погибших нет. Однако женщина получила ранения от обломков разбитого стекла.
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Женщина была доставлена в больницу, где медики оказали помощь.
Что повреждено
В населенном пункте полностью разрушены 2 жилых дома, дома и автомобили. В частности, выбиты окна и повреждены крыши.
Последствия авиаудара / Фото Нацполиции
Коротко об авиаударе
Это произошло 3 марта около 19:00 в селе Алексеевка. Авиационный удар нанесли российские самолеты.
Полицейские собирают доказательную базу и направят в Службу безопасности Украины.
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