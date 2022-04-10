В результате авиаудара по аэропорту Днепра пострадала начальница пресс-службы ГСЧС

10 апреля российские оккупанты нанесли повторный ракетный удар по аэропорту Днепра. От него не осталось ничего.

В результате вражеских ракетных обстрелов пострадали шесть спасателей, среди них начальница Отдела связки со СМИ и работе с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Евгения Дудка. Женщина пострадала больше всех.

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По информации ГСЧС, Евгения выехала на место происшествия, чтобы совершать свою ежедневную работу. В частности, должна была документировать последствия российской атаки на город.

Впрочем, женщина получила тяжелое для жизни ранение.

Мы просим всех небезразличных помочь Жене в ее борьбе за жизнь. Молимся вместе с родными и друзьями нашей коллеги,

– написали в ГСЧС.

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