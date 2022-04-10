Внаслідок ворожих ракетних обстрілів постраждало шестеро рятувальників, серед них начальниця Відділу зв'язківки із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Євгенія Дудка. Жінка постраждала найбільше.

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За інформацією ДСНС, Євгенія виїхала на місце події, щоб здійснювати свою щоденну роботу. Зокрема, мала документувати наслідки російської атаки на місто.

Втім, жінка отримала тяжке смертоносне поранення.

Ми просимо усіх небайдужих допомогти Жені в її боротьбі за життя. Молимося разом із рідними та друзями нашої колеги,

– написали в ДСНС.

Зверніть увагу! Допомогти фінансово можна за номером картки 5168757396356463 (Гетало Вікторія).

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