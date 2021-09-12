Среди погибших есть дети. О жертвах 12 сентября рассказали в полиции страны.

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Из-за непогоды в Пакистане погибли люди

Проливные муссонные дожди и оползни обрушились на районы северо-запада Пакистана утром 12 сентября. Они разрушили дома и убили по меньшей мере 17 человек,

– рассказали в полиции.

Правоохранители также рассказали, что 11 тел нашли среди обломков грязи и кирпичных домов в районе Торгар. Спасатели сообщили, что среди погибших есть дети.

Власти страны заявили, что направили помощь пострадавшему району, но из-за непогоды доставка помощи задерживается. Власти пытаются очистить дороги.

Обратите внимание! Сезон муссонных дождей в стране продолжается до середины сентября. Так что подобные случаи – не редки.

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