Серед загиблих є діти. Про жертв 12 вересня розповіли у поліції країни.

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Через негоду в Пакистані загинули люди

Проливні мусонні дощі та зсуви обрушилися на райони північного заходу Пакистану вранці 12 вересня. Вони зруйнували будинки та вбили щонайменше 17 людей,

– розповіли у поліції.

Правоохоронці також розповіли, що 11 тіл знайшли серед уламків бруду та цегляних будинків у районі Торгар. Рятувальники повідомили, що серед загиблих є діти.

Влада країни заявила, що направила допомогу постраждалому району, але через негоду доставка допомоги затримується. Влада намагається очистити дороги.

Зверніть увагу! Сезон мусонних дощів у країні триває до середини вересня. Тож подібні випадки – не рідкісні.

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