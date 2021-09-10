Засніжило у західній частині Камеруну. Найбільше негода зачепила комуну Бана.
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Град пошкодив плантації та дахи будинків
Місцеві ЗМІ повідомляють про значні збитки, яких наробила негода. Так град та сніг пошкодили сільськогосподарські плантації та дахи у будинках місцевих жителів. Рух транспорту довелось тимчасово призупинити.
Влада назвала погоду "прокляттям"
І поки камерунці на фото та відео у соцмережах не можуть натішитись і накидатись снігом, влада назвала таку погоду "прокляттям", яке може зруйнувати сільське господарство.
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Дивіться фото снігопаду на екваторі / Фото з соцмереж:
Дивіться відео зі снігом у Камеруні:
Дивіться на карті, де розташований Камерун: