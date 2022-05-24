В результате контратаки воины ВСУ захватили 3 российских танка

Профессионалы подразделений ВСУ ювелирно выбили россиян из села в Донецкой области. Более того, украинские воины захватили три российских танка, один из которых был абсолютно целым и сейчас готов к работе. Еще два – после ремонта тоже будут в строю.

Контрнаступление ВСУ в Донецкой области

По данным СтратКом ВСУ, недавно после тяжелого боя подразделения Вооруженных Сил Украины решили отойти от одного из сел Донецкой области. Однако на следующий же день, перегруппировавшись, воины решили выбить россиян с местности и занять село снова.

Читайте также В Ингушетии подтвердили гибель на войне в Украине племянника заместителя Шойгу

Задачей, которую ставили перед собой наши защитники, было зачистить село силами танкистов и морпехов, выбить российские войска, а потом передать освободившиеся позиции основным силам.

Отмечается, что командир батальона Максим Китугин для этой задачи выделил два экипажа военных. Состав первого экипажа: командир танка сержант Станислав Гражданинов, наводчик старший солдат Анатолий Давыдюк и мехвод младший сержант Эдуард Рошка. Состав второго экипажа: сержант на должности комвзвода Владислав Шеремета, наводчик старший сержант Алексей Жуков и мехвод старший солдат Евгений Кропивный.

В отличие от российских военных, украинцы умеют стратегически мыслить и проделывать тактику наступления. Поэтому бойцы подступали к врагу на малых оборотах, чтобы шумом двигателей не выдать свое присутствие на территории. Впоследствии командир главного танка Станислав Гражданинов увидел российский танк и вражескую БМП. Те стояли с открытыми люками, рядом с ними, скучая, разгуливали наемники Кремля. По его словам, на обнаглевших россиянах не было даже бронежилетов. Те спокойно ходили по украинской земле туда-сюда.

После наших первых выстрелов они, как тараканы, начали выскакивать из домов и блиндажей, а "беха" рванула по улице. Анатолий Давыдюк по ней влепил с двухсот метров – только башня улетела. Вторую "беху" тоже разнесли прямым попаданием. Танк Т-72 начал пятиться, мы его "разули". А когда танк развернуло, вторым бронебойным снарядом попали по трансмиссии, и экипаж покинул его,

– рассказал Гражданинов.

В СтратКом ВСУ написали, что после того, как украинские военные зашли в село, танкисты продвигались от дома к дому и прикрывали таким образом пехотинцев. Экипаж танка работал по огневым точкам захватчиков.

Бой с врагом

Впоследствии, двигаясь по одной из улиц, навстречу второму экипажу во главе с Владиславом Шереметой выехал вражеский танк. Долго не думая, Анатолий Жуков открыл по нему огонь. Старший сержант всадил несколько снарядов в верхний лобовой лист и в башню танка оккупантов. Боевая машина остановилась и задымилась, поскольку вспыхнула динамическая защита.

Потом выяснилось, что мехвод был убит на месте, а остальные россияне были ранены и сбежали. Несмотря на сильные повреждения, вражеский танк остался на ходу.

Командир танка Гражданинов в разгаре боя получил информацию от морпехов, что второй танк россиян приехал на помощь "разутому" Т-72 и стремился его оттащить от места битвы.

Танкисты решили, что это откровенное хамство, и Эдуард Рошка вжал педаль газа в упор – "шестьдесятчетверка" рванула вперед,

– написали в СтратКом ВСУ.

Старший солдат Анатолий Давыдюк профессионально попал в "спасателей" и разбросал их по территории. Отмечается, что россияне даже тросы не успели закрепить, как мгновенно получили удар от украинских военных. В частности тех, кто пытался прикрывать российских танкистов, перебили наши пехотинцы.

Украинские военные захватили три вражеских танка

В результате контрнаступления двух экипажей украинского войска нашим подразделениям достался совершенно целый танк. Еще два – после ремонта тоже будут в строю.

После осмотра трофеев выяснилось, что в автомате подзарядки одного из танков Т-72Б3 был почти полный боекомплект, в том числе управляемые снаряды. Теперь мы их возвращаем бывшим владельцам. На наши экипажи пехота буквально молится. Все участники этого боя – кавалеры ордена "За мужество", многие из них – двух степеней,

– отметил Максим Китугин.

Вас это может заинтересовать – Украина получила мощное средство "денацификации" Черного моря: смотрите видео