В результате обстрела больницы в Мариуполе 17 человек ранены, жертв пока нет

Российские оккупанты нанесли циничный авиаудар по детской больнице в Мариуполе. В результате уже обнаружили 17 пострадавших. Поиски продолжают.

Такие цифры озвучил глава Донецкой области Павел Кириленко. Среди раненых – персонал больницы и даже роженицы.

Обратите внимание За время блокады оккупантами Мариуполя погибло около 1300 мирных жителей

Среди детей, к счастью, пострадавших нет. Так же нет погибших. Однако поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, днем 9 марта российские террористы позорно обстреляли детскую больницу в Мариуполе. В результате ряд отделений просто разрушены.

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Последствия обстрела больницы в Мариуполе: смотрите видео