В результате обстрела больницы в Мариуполе 17 человек ранены, жертв пока нет
9 марта 2022 , 19:07Читати новину українською
Российские оккупанты нанесли циничный авиаудар по детской больнице в Мариуполе. В результате уже обнаружили 17 пострадавших. Поиски продолжают.
Такие цифры озвучил глава Донецкой области Павел Кириленко. Среди раненых – персонал больницы и даже роженицы.
Обратите внимание За время блокады оккупантами Мариуполя погибло около 1300 мирных жителей
Среди детей, к счастью, пострадавших нет. Так же нет погибших. Однако поисково-спасательные работы продолжаются.
Напомним, днем 9 марта российские террористы позорно обстреляли детскую больницу в Мариуполе. В результате ряд отделений просто разрушены.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!
Последствия обстрела больницы в Мариуполе: смотрите видео