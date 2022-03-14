В результате обстрела Чернигова 10 погибших

14 марта 2022 , 21:34
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Источник:

Офис Генпрокурора

Российские оккупанты 14 марта в очередной раз обстреляли Чернигов. В результате вражеской атаки погибли 10 мирных жителей города.

Оккупанты тяжелой артиллерией обстреляли жилые дома и инфраструктуру Чернигова. По предварительным данным, от руки врага погибли десять человек.

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Российский враг вел огонь по нескольким объектам:

  • здание Национального университета "Черниговская политехника";
  • рынок "Привокзальный";
  • оптово-розничная база;
  • несколько жилых домов;
  • насосная станция ​​КП "Черниговводоканал";
  • административное здание АО "Черниговгаз";
  • 4 транспортных средства.

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Автор: Михайло Гема