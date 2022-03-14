В результате обстрела Чернигова 10 погибших
14 марта 2022 , 21:34Читати новину українською
Источник:Офис Генпрокурора
Российские оккупанты 14 марта в очередной раз обстреляли Чернигов. В результате вражеской атаки погибли 10 мирных жителей города.
Оккупанты тяжелой артиллерией обстреляли жилые дома и инфраструктуру Чернигова. По предварительным данным, от руки врага погибли десять человек.
Стоит внимания Оккупанты совершили атаку на Чернигов: враг нанес несколько авиаударов
Российский враг вел огонь по нескольким объектам:
- здание Национального университета "Черниговская политехника";
- рынок "Привокзальный";
- оптово-розничная база;
- несколько жилых домов;
- насосная станция КП "Черниговводоканал";
- административное здание АО "Черниговгаз";
- 4 транспортных средства.
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