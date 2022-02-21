В результате обстрела на Донбассе ранены 4 украинских военных

Оккупанты 21 февраля продолжили срывать режим тишины на Донбассе. Боевики ранили 4 украинских военных.

С начала суток до 17:00 оккупанты 54 раза сорвали режим прекращения огня. В частности, 45 раз применяли оружие, запрещенное минскими договоренностями.

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В результате обстрелов четверо военнослужащих получили осколочные ранения и находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья разной тяжести,

– говорится в сообщении.

Оккупанты били из минометов, гранатометов, пулеметов, противотанковых управляемых ракетных комплексов, стрелкового оружия.

Оккупанты обстреляли: Талаковку, Пищевик, Водяное, Красногоровку, Водяное, Мемрык, Станицу Луганскую, Счастье, Лебединское, Чермалык, Каменку, Новолуганское, Новоселовку Вторую, Новомихайловку, Лопаскино, Гнутово, Врубовку, Павлополь, Зайцево, Пески, Николаевку, Верхнеторецкое, Троицкое, Луганское, Любачево, Старогнатовку, Гранитное, Марьинку, Опытное, Гранитное, Широкино, Причепиловку, Нью-Йорк, Новотошковское.

Погиб гражданский житель

Павел Кириленко – председатель Донецкой ОГА, руководитель областной военно-гражданской администрации сообщил, что боевики 21 февраля обстреляли поселок городского типа Новолуганское.

Жертвой боевиков стал гражданский мужчина 1970 года рождения.

Оккупанты повредили местные объекты инфраструктуры. Перебито газопровод. Местные жители остались без света и отопления.

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Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент. Мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Сообщение ООС:

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими военнослужащими.

По состоянию на 17 часов, 21 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 54 нарушения, 45 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Также, зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

В результате обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения и находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья разной тяжести.

Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага.

Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Вместе к победе!

Слава Украине!