В результате обстрела кассетными бомбами Николаева погибли 10 человек

Вечером 4 апреля оккупанты нанесли удар по Николаеву. В результате обстрела погибли 10 человек, среди них – один ребенок.

Об этом сообщили в Офисе Президента утром 5 апреля. 24 канал передает детали.

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Жертвы оккупантов в Николаеве

В Офисе Президента отметили, что оккупанты обстреляли город кассетными бомбами. В результате погибли 10 человек, в том числе 1 ребенок, а 61 человек получил ранения. Напомним, что вчера Виталий Ким сообщил, что оккупанты обстреляли детскую больницу и остановку.

В ночь с 4 на 5 апреля по всей Николаевской области звучали воздушные тревоги. При этом спасательные работы в здании Николаевской ОГА, в которую ракета оккупантов попала еще 29 марта, завершены – в результате этого обстрела погибли в общей сложности 36 человек, а 33 – ранены, сообщили в Офисе Президента.

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