В результате обстрела пункта гуманитарной помощи в Харькове погибли 6 человек

В Харькове оккупанты обстреляли очередь людей, которые стояли за гуманитарной помощью. Погибли 6 человек, еще 15 получили ранения.

Об этом рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в соцсетях. Он отметил, что из оружия дальнего действия нелюди обстреляли одну из улиц города.

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Харьковчане как раз получали гуманитарную помощь

Именно там в помещении "Новой почты" обустроили пункт выдачи гуманитарной помощи. Действия россиян являются очередным военным преступлением.

По предварительным данным, погибли 6 мирных жителей, еще 15 – ранены, их госпитализировали в лечебные учреждения. Число жертв устанавливается,

– рассказал Синегубов.

Отметим, что ночью враги обстреляли Харьков с кораблей ракетами "Калибр". Одна из них попала в центральную часть города, вблизи станции метро.

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