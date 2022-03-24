В результате обстрела пункта гуманитарной помощи в Харькове погибли 6 человек
Источник:"Суспільне. Харків"
В Харькове оккупанты обстреляли очередь людей, которые стояли за гуманитарной помощью. Погибли 6 человек, еще 15 получили ранения.
Об этом рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в соцсетях. Он отметил, что из оружия дальнего действия нелюди обстреляли одну из улиц города.
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Харьковчане как раз получали гуманитарную помощь
Именно там в помещении "Новой почты" обустроили пункт выдачи гуманитарной помощи. Действия россиян являются очередным военным преступлением.
По предварительным данным, погибли 6 мирных жителей, еще 15 – ранены, их госпитализировали в лечебные учреждения. Число жертв устанавливается,
– рассказал Синегубов.
Отметим, что ночью враги обстреляли Харьков с кораблей ракетами "Калибр". Одна из них попала в центральную часть города, вблизи станции метро.
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