В результате обстрела Рубежного погиб человек
28 марта 2022 , 08:04Читати новину українською
Источник:Сергей Гайдай
В связи с тем, что россияне не в состоянии продвинуться дальше из-за отражении атаки ВСУ, они продолжают срываться на мирных жителях.
За последнюю ночь враг обстрелял дома в Северодонецке и Рубежном. А сегодня утром, 28 марта, оккупанты снова нанесли удары по Рубежному. В результате обстрела есть погибший.
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О неутешительных новостях сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Русские вновь обстреляли Рубежное. Пострадал жилой дом, найдено тело одного погибшего, раненый отправлен на карете скорой помощи в больницу,
– написал Гайдай.
Также добавил, что количество жертв еще уточняется.
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