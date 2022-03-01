В результате обстрелов в Харькове погиб иностранный студент

Российские террористы сегодня цинично обстреляли гражданскую инфраструктуру Харькова. В результате погиб иностранный студент.

Молодой человек был гражданином Индии. Об этом сообщил спикер индийского МИД.

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"С глубокой грустью подтверждаем, что сегодня (1 марта – 24 канал) утром во время обстрелов в Харькове погиб индийский студент", – написал он.

Сейчас министерство пытается выйти на связь с его семьей и выражает глубокие соболезнования.

Обстрелы в Харькове

Заметим, что 1 марта Россия произвела обстрел Харьковской ОГА. В результате этого по меньшей мере 10 погибших, еще более 20 травмированы. Спасателям и волонтерам удалось извлечь из-под завалов около 10 человек.

Враг также обстрелял из "Градов" один из районов Харькова, где не было никаких военных объектов. В центре на центральной площади Харькова был даже пункт гуманитарной помощи.

Оккупанты повредили гражданскую инфраструктуру, в частности электростанции, подстанции и т.д.

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