В результате обстрелов в Харькове погиб иностранный студент
Источник:Суспільне Харків
Российские террористы сегодня цинично обстреляли гражданскую инфраструктуру Харькова. В результате погиб иностранный студент.
Молодой человек был гражданином Индии. Об этом сообщил спикер индийского МИД.
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"С глубокой грустью подтверждаем, что сегодня (1 марта – 24 канал) утром во время обстрелов в Харькове погиб индийский студент", – написал он.
Сейчас министерство пытается выйти на связь с его семьей и выражает глубокие соболезнования.
Обстрелы в Харькове
Заметим, что 1 марта Россия произвела обстрел Харьковской ОГА. В результате этого по меньшей мере 10 погибших, еще более 20 травмированы. Спасателям и волонтерам удалось извлечь из-под завалов около 10 человек.
Враг также обстрелял из "Градов" один из районов Харькова, где не было никаких военных объектов. В центре на центральной площади Харькова был даже пункт гуманитарной помощи.
Оккупанты повредили гражданскую инфраструктуру, в частности электростанции, подстанции и т.д.
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