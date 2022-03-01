Хлопець був громадянином Індії. Про це повідомив речник індійського МЗС Аріндам Багчі.

Увага Обстріл цивільної інфраструктури Харкова порушує закони воєнного часу, – Боррель

"З глибоким смутком підтверджєумо, що сьогодні (1 березня – 24 канал) вранці під час обстрілів у Харкові загинув індійський студент", – написав він.

Наразі міністерство пробує вийти на зв'язок з його родиною та висловлює глибокі співчуття.

Обстріли у Харкові

Зауважимо, що 1 березня Росія здійснили обстріл Харківської ОДА. Унаслідок цього щонайменше 10 загиблих, ще понад 20 травмованих. Рятувальникам та волонтерам вдалося витягнути з-під завалів близько 10 людей.

Ворог також обстріляв з "Градів" один із районів Харкова, де не було жодних військових об'єктів. У центрі, на центральній площі Харкова, був навіть пункт гуманітарної допомоги.

Окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру, зокрема електростанції, підстанції тощо.

Олег Синєгубов про обстріли у місті: дивіться відео

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