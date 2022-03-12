В результате обстрелов в Харькове повреждены три храма: людей принимают в укрытиях
12 марта 2022 , 18:23Читати новину українською
У русских оккупантов нет абсолютного ничего святого, ведь они обстреливают больницы и даже храмы. От ударов оккупанта пострадали сразу несколько храмов Харьковщины.
Повреждены три храма
Россия непрерывно бомбит Харьков, разрушив уже более 400 гражданских домов. Теперь орда добралась до храмов.
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В результате обстрелов в Харькове повреждены:
- храм святых Жен Мироносиц;
- Успенский собор;
- храм царицы Тамары в Пятихатках.
Последствия обстрелов / Фото из фейсбука Харьковская епархия Украинской православной церкви
Последствия обстрелов / Фото из фейсбука Харьковская епархия Украинской православной церкви
Сообщается, что 12 марта храмы посещал митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий. Епархия также сообщает, что принимает в укрытиях оставшихся без жилья людей.
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