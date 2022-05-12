В результате обстрелов Одессы пострадал Воронцовский дворец

Российские оккупанты коварно бомбят Одессу ракетами. Во время одного из таких обстрелов пострадал Воронцовский дворец.

Соответствующее видео обнародовал городской голова Одессы Геннадий Труханов. Воронцовский дворец получил определенные разрушения из-за взрывной волны.

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Российская ракета повредила Воронцовский дворец

В здании частично выбиты окна, пострадала лепнина и кровля. Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал ЮНЕСКО принять весь город в список Всемирного наследия.

Я еще раз хочу обратиться к международной организации ЮНЕСКО по поводу принятия Одессы в список Всемирного наследия. Мы должны сохранить нашу архитектуру для будущих поколений – не только Одессы, но и всего мира, – отметил Геннадий Труханов.

Как сейчас выглядит Воронцовский дворец: смотрите видео

Оккупанты регулярно обстреливают Одессу и область

В последние дни российские захватчики постоянно выпускают ракеты по Одессе и Одесской области. В такие моменты нельзя фотографировать результаты обстрелов, это может помочь врагу. По состоянию на 23:01 по всей Одесщине продолжается воздушная тревога, которая началась в 21:42.

Сегодня, 12 мая, в Одессе были слышны звуки взрывов. Пока представители власти не предоставляли никаких деталей. Возможно, сработала противовоздушная оборона.

11 мая российские оккупанты также запускали ракету по Одесщине. К счастью, тогда эффективно сработали Силы ПВО.

10 мая агрессор нанес уже четвертый за все время с начала полномасштабного вторжения ракетный удар по мосту через Днестровский лиман.

Российские захватчики обстреляли Одессу и 9 мая. Тогда они выпустили 7 ракет в два объекта гражданской инфраструктуры – в продуктовый склад и торговый центр. В результате обстрела погиб один человек, еще 5 – получили ранения. Вспыхнул большой пожар.

Иногда при обстреле россияне используют, кроме современных "Кинжалов", устаревшие ракеты Х-22. Их начали производить еще в 1960-х годах. Самая большая опасность – они могут отклоняться на 200 – 300 метров от цели. Поэтому при воздушных тревогах нужно обязательно прятаться в укрытие. Это подчеркивает и советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

Какой выход? Не пренебрегайте воздушной тревогой, особенно если вы живете возле объектов критической инфраструктуры и военных объектов, – посоветовал Арестович.

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