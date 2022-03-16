В результате ракетной атаки под Никополем никто не пострадал, – глава Днепропетровской ОВА

Председатель Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко сообщил, что 16 марта 2022 года на Днепропетровщине была тревожная ночь

По его словам, под Никополем произошла ракетная атака, однако во время этого люди не пострадали.

Важно Ночью вражеские снаряды попали в одну из харьковских школ: есть пострадавшие

Он отметил, что ситуация в области напряженная, но стабильная и контролируемая.

Вражеских войск на нашей территории нет,

– добавил Валентин Резниченко.

"Спасибо Вооруженным силам, теробороне и полиции. Все будет Украина", – добавил председатель Днепропетровская ОГА (ОВА) Валентин Резниченко.

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