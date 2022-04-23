В результате российских обстрелов погибли еще трое мирных жителей Донецкой области
Источник:Донецкая ОГА
Российские захватчики продолжают бомбить населенные пункты в Донецкой области. 22 апреля в результате вражеских обстрелов погибли еще 3 мирных жителя.
Кроме того, еще несколько человек пострадали. Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
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В результате вражеских обстрелов погибли еще 3 человека
Кириленко заявил, что Россия продолжает убивать гражданских. За 22 апреля в результате российских обстрелов погибли еще 3 мирных жителей Донбасса:
- в Марьинке,
- Зеленом Поле,
- Новоселовке Второй.
Еще 7 жителей области в результате обстрелов получили ранения.
Также удалось уточнить информацию относительно 1 раненого в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
– отметил глава ОВА.
Кириленко подытожил, что каждого россиянина обязательно накажут за его преступления.
Россия уже убила в Донецкой области 257 гражданских / Фото Донецкая ОВА
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