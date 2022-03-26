В результате российского вторжения уже погибли 136 украинских детей
26 марта 2022 , 08:26Читати новину українською
Источник:телеграм Офиса генпрокурора
В результате российского вторжения по состоянию на 26 марта уже погибли 136 украинских детей. Также известно о 199 раненых.
В Офисе генпрокурора рассказали, что больше всего раненых детей – в Киевской области. Там известно о 64 пострадавших.
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В каких областях пострадали дети
- В Харьковской – 44 ребенка.
- В Донецкой – 50 детей.
- В Черниговской – 38 детей.
- В Николаевской – 28 детей.
- В Луганской – 25 детей.
- В Запорожской – 17 детей.
- В Херсонской – 20 детей.
- В Житомирской – 15 детей.
- В Сумской – 14 детей.
Также в самом Киеве пострадали 16 детей.
Оккупанты уничтожают образовательные учреждения
Российские оккупанты продолжают с нечеловеческим цинизмом обстреливать и бомбить украинские населенные пункты. В результате повреждения получили 570 учреждений образования. Из них 73 – полностью разрушены.
Наихудшей ситуация остается в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях.
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