В результате удара по Краматорску 10-летняя девочка осталась без ног и матери
14 апреля 2022 , 18:28Читати новину українською
Источник:твиттер Марка Стона
Журналист американского издания Sky News побывал в больнице, где лежат пострадавшие от авиаудара по вокзалу в Краматорске. Одной из пациенток является 10-летняя Яна.
Девочка пыталась скрыться от войны, однако российская армия не позволила ей это сделать. Теперь Яна лежит в больнице.
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Они десять. Она одна из четырех детей, которых я только что встретил в украинской больнице. Неделю назад она была на Краматорском вокзале, пытаясь убежать от войны, когда прилетела ракета,
– рассказал Марк Стон.
В результате удара девочка столкнулся с неописуемым горем. Она потеряла обе ноги и родную мать. Все это из-за России, которая убивает и насилует тысячи украинцев.
К теме смотрите видео о вокзале в Краматорске до и после удара оккупантов: