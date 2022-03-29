В результате удара по зданию ОГА погибли 7 человек, – Зеленский об обстреле Николаева

Утром 29 марта российские ракеты ударили по городу кораблей – Николаеву. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это абсолютно мирный город, ничем не угрожавший России.

Россияне попали в здание облгосадминистрации. В результате удара погибло уже по меньшей мере 7 человек. Об этом Зеленский рассказал во время своего обращения к парламенту Дании.

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Еще 22 человека ранены. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Российские ракеты ударили по одному из наших южных городов – Николаеву, городу кораблей. Абсолютно мирный город, мечтавший только об одном – вернуть себе славу центру кораблестроения на Черном море,

– сказал президент Украины.

Он отметил, что никаких воинственных мечтаний у николаевцев не было, и они не представляли никакой угрозы для России.

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