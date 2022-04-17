В результате утреннего обстрела Броваров жертв и пострадавших нет, – мэр Сапожко

Мэр Броваров Игорь Сапожко предоставил информацию об утренней ракетной атаке, которая произошла 17 марта 2022 года.

Игорь Сапожко отметил, что не может рассказать всех деталей, однако расскажет, как происходит работа по ликвидации последствий.

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По его словам, произошло повреждение объектов городской инфраструктуры. В результате возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением в городе.

Кроме того, без света остались дома на таких улицах:

Броварской Сотни,

Владимира Великого,

Гагарина,

Героев Небесной Сотни,

Киевская,

Короленко,

Марии Лагуновой,

бульвар Независимости,

Олимпийская,

Поповича,

Сергея Москаленко,

Симона Петлюры,

Симоненко,

Шевченко.

"Ситуация постепенно налаживается, делаем аварийные переключения, чтобы обеспечить электроснабжение по всему городу. Также исправляем ситуацию по водоснабжению и водоотводу, что тоже требует определенного времени. В городе работают все бюветы", – рассказал Игорь Сапожко.

Мэр Броваров акцентировал, что самое главное – по предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

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