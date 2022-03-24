В результате вражеских обстрелов в Луганской области погибли 5 человек

На странице Луганской областной государственной администрации сообщили о погибших в результате российских обстрелов 24 марта 2022 года.

Россияне открывали огонь по Северодонецку, Кременной, Лисичанску, Новодружеску, Рубежному.

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Сергей Гайдай отметил, что известно о 5 погибших, 8 пострадавших и 18 спасены.

Всего повреждено 32 объекта – 7 многоквартирных и 9 частных домов, школа и кинотеатр в Северодонецке, хозяйственные постройки, гаражи, инфраструктура.

Кроме того, газоснабжение отсутствует в 27 населенных пунктах – в 22 полностью и в 5 частично – в общей сложности это около 32 550 абонентов. Выключено 600 трансформаторных подстанций. Обесточены частично 14 населенных пунктов, 21 – полностью. Без света 101526 потребителей.

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