Росіяни відкривали вогонь по Сєвєродонецьку, Кремінній, Лисичанську, Новодружеську, Рубіжному.

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Сергій Гайдай зазначив, що відомо про 5 загиблих, 8 постраждалих то 18 врятовано.

Загалом пошкоджено 32 об'єкти – 7 багатоквартирних та 9 приватних будинків, школа та кінотеатр в Сєвєродонецьку, господарчі споруди, гаражі, інфраструктура.

Крім того, газопостачання відсутнє у 27 населених пунктах – у 22 повністю та у 5 частково – загалом це близько 32 550 абонентів. Вимкнено 600 трансформаторних підстанцій. Знеструмлено частково 14 населених пунктів, 21 – повністю. Без світла 101 526 споживачів.

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