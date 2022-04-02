В результате вражеского обстрела в Кременной загорелся лес

Сегодня, 2 апреля, в результате обстрелов военных РФ произошло возгорание леса в городе Кременная. В ГСЧС отметили, что была угроза перехода огня на частный жилищный сектор.

Однако огнеборцам службы по чрезвычайным ситуациям Луганской области удалось локализовать пожар. Об этом сообщили на официальной странице ГСЧС Украины в фейсбуке.

В сообщении ГСЧС говорится, что в Луганской области ситуация крайне обострена: в течение суток обстрелов подверглись города Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Горное, Попасная и населенные пункты Березово, Тошковка.

В результате обстрелов оккупантами сегодня, 2 апреля, загорелся лес в Кременной. Пожарным удалось локализовать пожар.

По предварительным данным, в Лисичанске спасатели ликвидировали возгорание жилых домов, квартир и гаражей. В частности, в Северодонецке удалось погасить возгорание боксов аварийной службы и квартир.

Фото с места событий:

Напомним, что вчера, 1 апреля, произошла эвакуация мирного населения из таких городов, как Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная и Попасная.

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