Проте вогнеборцям служби з надзвичайних ситуацій Луганської області вдалось локалізувати пожежу. Про це повідомили на офіційній сторінці ДСНС України у фейсбук.

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У повідомленні ДСНС йдеться, що на Луганщині ситуація вкрай загострена: протягом доби обстрілів зазнали міста Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Гірське, Попасна та населені пункти Березове, Тошківка.

Внаслідок обстрілів окупантами сьогодні, 2 квітня, загорівся ліс в Кремінному. Вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу.

За попередніми даними, в Лисичанську рятувальники ліквідували загоряння житлових будинків, квартир та гаражів. Зокрема, в Сєвєродонецьку вдалось загасити займання боксів аварійної служби та квартир.

Фото з місця подій:

Нагадаємо, що вчора, 1 квітня, відбулася евакуація мирного населення з такий міст, як Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна та Попасна.

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