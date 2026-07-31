Также отсутствует связь с несколькими военнослужащими, находившимися на месте происшествия. Об этом сообщили ГБР и Офис генерального прокурора.
Что известно об инциденте?
Правоохранители уже приступили к допросам командования и военнослужащих соответствующей воинской части.
Осмотр места происшествия и первоочередные следственные действия будут проведены после прекращения детонации и обеспечения безопасного доступа к территории полигона,
– заявили в Офисе генерального прокурора.
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