Також відсутній зв’язок із кількома військовослужбовцями, які перебували на місці події. Про це повідомили ДБР та Офіс Генпрокурора.

Що відомо про інцидент?

Вибухи стались у п'ятницю, 31 липня, близько 11:55. Унаслідок події поранень зазнали четверо військових. Їх доставили до медичного закладу, де надають усю необхідну допомогу.

Ступінь тяжкості отриманих травм встановлюється. Також уточнюється інформація щодо місцеперебування кількох військовослужбовців, які не виходять на зв'язок.

Правоохоронці вже розпочали допити командування та військовослужбовців відповідної військової частини.

Огляд місця події та першочергові слідчі дії будуть проведені після припинення детонації та отримання безпечного доступу до території полігону,

– заявили в Офісі Генпрокурора.