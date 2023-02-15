О важных результатах последней встречи в формате "Рамштайн", авиации для Украины, борьбе с российской пропагандой и жестком, но справедливом подходе о том, что делать с россиянами на оккупированных территориях 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Основные тезисы – читайте дальше.

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На "Рамштайне" говорили о самолетах для Украины

14 февраля прошла уже 9 встреча в формате "Рамштайн". Как подчеркнул Подоляк, все они были успешными для Украины. Международные партнеры постоянно усиливают Украину. В этот раз союзники договорились ускорить поставки танков для ВСУ.

Также были другие важные решения по поставкам Украине 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и ракет повышенной дальности. Однако Подоляк не уточнил, каких именно дальнобойных ракет может ожидать Украина.

С авиацией тоже есть определенный прогресс. Союзники начали конкретные обсуждения.

Авиация – это фактически новая опция, ранее в таком виде не обсуждавшаяся. На этом "Рамштайне" началось очень существенное и конкретное обсуждение – кто из стран может предоставить F-16, если говорим об истребителях, или готов присоединиться к коалиции по передаче,

– заметил Подоляк.

Как закончится война в Украине

Россия постепенно проигрывает в войне на Украине. Однако агрессивная пропаганда до сих пор оказывает определенное влияние на людей. Поэтому наше государство должно прилагать все усилия, чтобы российские нарративы не расходились по миру.

Подоляк развеял мифы российской пропаганды. Он подчеркнул, что сейчас идет чрезвычайно интенсивная война. И она может закончиться только поражением России. А дальше Россия полностью ответит за все совершенные преступления.

Мы должны обязательно пойти на процедуры юридического урегулирования послевоенной ситуации, и Россия должна ответить за свои преступления. Также руководители других авторитарных стран должны понять – если кто-то из них пожелает использовать силу в войне против соседей или политической концепции в других государствах, они должны будут за это ответить,

– отметил Подоляк.

По его словам, еще 3-4 месяца назад вопрос конфискации российских зарубежных активов почти не обсуждался. А уже сейчас около 20 стран даже обсуждают процедуру спецтрибунала для "авторов" войны с точки зрения логистической реализации.

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Резников понимает свою ответственность за скандалы

Министр обороны Алексей Резников после ряда скандалов подал на согласование президенту трех кандидатов на должность заместителей. Бывшие заместители министра останутся в ведомстве как советники.

Как отметил Подоляк, чтобы делать определенные выводы о работе нового состава Минобороны, должно пройти время. Однако уже видно, что Резников четко осознает ответственность за чиновников ведомства, подозреваемых в коррупции.

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Подоляк отметил, что министр обороны был больше сконцентрирован на коммуникации со странами-союзниками, поэтому почти не обращал внимания на закупки. Теперь Резников жестче это будет контролировать, а сами закупки станут более прозрачными.

Россияне должны бояться ехать на оккупированные территории

Украина должна максимально жестко уничтожать всю оккупационную инфраструктуру. Как уверен Подоляк, россияне должны бояться ехать на оккупированные территории Украины. Уже не будет, как в 2014 году.

Все очень просто – Россия должна бояться Украины. Россияне должны бояться ехать на оккупированные территории Украины. Они должны понимать, что это не 2014 год. Не будет такого, что ты приехал в Крым, захватил чужой бизнес или стал его администрировать. Делаешь карьеру, пьешь вино и наслаждаешься жизнью,

– подчеркнул Подоляк.

Гражданские и военные россияне должны понять одну простую вещь. Если они приедут на оккупированные территории, то просто будут уничтожены. Украина не будет терпеть никакую оккупационную инфраструктуру и людей, которые помогают ее устанавливать или администрировать.

Россию нужно изгнать из Совбеза ООН

Михаил Подоляк подчеркнул, что Россия должна не только покинуть Совбез ООН, но и быть временно отстраненной от самой ООН. Только тогда можно говорить об определенных трансформациях в организации.

После этого можно говорить о том, что начинаются определенные трансформации в ООН как институции. Если этого нет, это все будет фикция,

– отметил советник главы ОП.

В противном случае любая страна, которая попытается вести геноцидную войну, сможет договориться с Россией о праве вето. Это – абсурд.