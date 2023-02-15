Про важливі результати останньої зустрічі в форматі "Рамштайн", авіацію для України, боротьбу з російською пропагандою та жорсткий, але справедливий підхід до того, що робити з росіянами на окупованих територіях 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Основні тези з розмови – читайте далі.

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На "Рамштайні" говорили про літаки для України

14 лютого відбулася вже 9 зустріч у форматі "Рамштайн". Як підкреслив Подоляк, усі вони були успішними для України. Міжнародні партнери постійно посилюють Україну. Цього разу союзники домовилися пришвидшити постачання танків для ЗСУ.

Також були інші важливі рішення щодо постачання Україні 155-міліметрових артилерійських снарядів та ракет підвищеної дальності. Однак Подоляк не уточнив, на які саме далекобійні ракети може очікувати Україна.

З авіацією теж є певний прогрес. Союзники почали конкретні обговорення.

Авіація – це фактично нова опція, яку раніше в такому вигляді не обговорювали. На цьому "Рамштайні" почалося дуже суттєве та конкретне обговорення – хто з країн може надати F-16, якщо говоримо про винищувачі, або готовий приєднатися до коаліції з передачі,

– зауважив Подоляк.

Як закінчиться війна в Україні

Росія поступово програє у війні в Україні. Однак агресивна пропаганда досі має певний вплив на людей. Тому наша держава має докладати усіх зусиль, щоб російські наративи не розходилися по світу.

Подоляк розвіяв міфи російської пропаганди. Він підкреслив, що зараз триває надзвичайно інтенсивна війна. І вона може закінчитися лише поразкою Росії. А вже далі Росія повністю відповість за усі скоєні злочини.

Ми маємо обов'язково піти на процедури юридичного врегулювання післявоєнної ситуації, і Росія має відповісти за свої злочини. Також очільники інших авторитарних країн мають зрозуміти, якщо хтось з них забажає використати силу у війні проти сусідів чи проти політичної концепції в інших державах, вони повинні будуть за це відповісти,

– зазначив Подоляк.

За його словами, ще 3 – 4 місяці тому питання конфіскації російських закордонних активів майже не обговорювалося. А вже зараз близько 20 країн навіть обговорюють процедуру спецтрибуналу для "авторів" війни з точки зору логістичної реалізації.

Дивіться розмову з Михайлом Подоляком на ютубі 24 Каналу

Резніков розуміє свою відповідальність за скандали

Міністр оборони Олексій Резніков після низки скандалів подав на погодження президенту трьох кандидатів на посаду заступників. Колишні ж заступники міністра залишаться у відомстві як радники.

Як зазначив Подоляк, щоб робити певні висновки про роботу нового складу Міноборони, має минути час. Однак вже видно, що Резніков чітко усвідомлює відповідальність за посадовців відомства, яких підозрюють у корупції.

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Подоляк зауважив, що міністр оборони був більше сконцентрований на комунікації з країнами-союзниками, тому майже не звертав увагу на закупівлі. Зараз Резніков жорсткіше це контролюватиме, а самі закупівлі стануть прозорішими.

Росіяни мають боятися їхати на окуповані території

Україна має максимально жорстко знищувати всю окупаційну інфраструктуру. Як впевнений Подоляк, росіяни мають боятися їхати на окуповані території України. Вже не буде так, як у 2014 році.

Все дуже просто – Росія має боятися України. Росіяни мають боятися їхати на окуповані території України. Вони мають розуміти, що це не 2014 рік. Не буде такого, що ти приїхав в Крим, захопив чужий бізнес чи став адмініструвати його. Робиш кар'єру, п'єш вино і насолоджуєшся життям,

– наголосив Подоляк.

Цивільні та військові росіяни мають зрозуміти одну просту річ. Якщо вони приїдуть на окуповані території, то просто будуть знищені. Україна не толеруватиме ніяку окупаційну інфраструктуру і людей, які допомагають її встановлювати чи адмініструвати.

Росію потрібно вигнати з Радбезу ООН

Михайло Подоляк підкреслив, що Росія має не лише покинути Раду безпеки ООН, але й бути тимчасово відстороненою від самої ООН. Лише тоді можна говорити про певні трансформації в організації.

Після цього можна говорити про те, що починаються певні трансформації ООН як інституції. Якщо цього немає, це все буде фікція,

– зазначив радник голови ОП.

У зворотному випадку будь-яка країна, яка спробує вести геноцидну війну, зможе домовитися з Росією про право вето. Це – абсурд.