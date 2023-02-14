Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, основний "механізм", який допоможе запобігти освоєнню окупованих територій – це Збройні Сили України.

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Звісно, Україна може вимагати відповідних резолюцій від міжнародної спільноти. Але в умовах інтенсивної війни найефективніший "механізм" на цьому напрямку – це ЗСУ.

Росіяни мають боятися їхати на окуповану територію

Як наголосив Подоляк, Україна повинна максимально жорстоко знищувати усю окупаційну інфраструктуру, яка є на наших територіях. Неважливо, що Росія планує чи думає там робити. Колаборанти та інші посіпаки росіян потихеньку закінчують своє фізичне існування.

Все дуже просто – Росія має боятися України. Росіяни мають боятися їхати на окуповані території України. Вони мають розуміти, що це не 2014 рік. Не буде такого, що ти приїхав в Крим, захопив чужий бізнес чи став адмініструвати його. Робиш кар'єру, п'єш вино і насолоджуєшся життям,

– наголосив Подоляк.

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І цивільні росіяни, і військові мають усвідомлювати просто правило – приїхав на окуповану територію – будеш знищений. Головне завдання України – максимальне знищення окупаційної інфраструктури включно з різними суб'єктами, які займаються окупацією.

Росіяни мають боятися слова "Україна". Інакше вони не даватимуть нам жити. Будуть постійно провокації на різних рівнях, очікування війни, постійне життя в стані напівекономіки, напівполітики. Ми не зможемо побудувати повноцінну державу, поки в нас буде щось окуповане,

– підкреслив Подоляк.

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