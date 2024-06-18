Это самое большое поражение России, – Пионтковский заметил интересную вещь относительно Саммита мира

В Швейцарии 15 – 16 июня состоялся Саммит мира. Для Украины результаты этого события положительные, ведь партнеры заверили, что и в дальнейшем будут поддерживать нас в борьбе с агрессором.

Российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский рассказал 24 Каналу, что на Саммите мира были рассмотрены три из десяти пунктов, которые предложил для обсуждения президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что это неплохой результат.

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Что обсуждали на Саммите мира

Оппозиционер отметил, что в Швейцарии звучали три важные темы для Украины. Первое, энергетическая безопасность, а именно ситуация на Запорожской АЭС. Второе – безопасное перемещение продовольствия в Черном море. Третье – гуманитарный вопрос связан с преступлениями России, в частности обмен всех пленных украинцев на всех россиян и возвращение похищенных оккупантами детей.

80 стран мира подписали по этим трем пунктам декларацию. Это стопроцентная поддержка Украины,

– сказал он.

Андрей Пионтковский отметил, что во вступительной части декларации говорится о территориальной целостности Украины. Он добавил, что среди подписантов этого документа есть неожиданные страны, которые имели связи с Россией.

Декларацию подписали все члены НАТО: Турция, Венгрия, Словакия, большой друг России – Сербия. Это самое большое поражение России. Несмотря на особую позицию по отношениям с Москвой, эти страны очень ценят свое членство в НАТО,

– подчеркнул оппозиционер.