Это 24 Каналу отметил советник председателя ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, Ирак и Иордания могут иметь зависимость от отношений с Россией или странами, которые занимают нейтральную позицию.

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"Прежде всего нужно дождаться официальной реакции швейцарской стороны как организатора. Но я в этом не вижу ничего плохого. Стороны присутствовали, свою позицию сказали. Они могут иметь определенные зависимости от отношений с Россией или со странами, которые занимают нейтральные позиции. Например, Китаем. Поэтому могут отозвать подписи", – прокомментировал он.

Нельзя было ожидать идеального саммита

На Саммите мира присутствовали 92 государства и 8 международных организаций. Михаил Подоляк отметил, что факт присутствия очень важен. Однако нельзя было ожидать идеального форума, где все страны, которые занимали в течение двух лет нейтральную позицию, сразу сказали бы, что стали проукраинскими.

Не все были готовы подписать даже такое коммюнике, где не говорилось о необходимости принудить Россию покинуть территорию Украины, что было желательно, что будет дальше обсуждаться. Но сам факт дискуссии очень хороший. Практически все страны Европы, многие страны Глобального Юга, африканского континента присутствовали,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

В частности, не подписали коммюнике страны, которые входят в БРИКС. Также государства, где только состоялись выборы. Например, Индия, Мексика сейчас формируют свои позиции, учитывают, что нужно сначала внутреннюю повестку дня взять под контроль, чтобы можно было синхронизировано подходить к принятию внешнеполитических решений.

"Есть подписанты Венгрия, Словакия, Грузия, Сербия. Это очень важно. Ситуативно страны могут делать разные заявления. Они нам могут не нравиться. Но когда государства говорят о своей стратегии, национальные стратегии, эти страны присоединяются к общему пониманию всех рисков и вызовов, которые несет война. Поэтому они занимают абсолютно правильные позиции в этом смысле", – сказал чиновник.

Когда может состояться следующий Саммит мира

В МИД Швейцарии заявили, что следующий Саммит мира могут провести до президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре 2024 года. Советник главы ОПУ заявил, что сначала необходимо дождаться, как начнут работать инструменты принуждения.

Прежде всего это существенное увеличение поставок оружия Украине, другой тип и ход событий по линии фронта. Для этого нужны авиация, дальнобойные компоненты, дроны в большем количестве, артиллерийские снаряды и так далее.

Если этого нет, ключевой инструмент принуждения не работает, то тогда перспективно говорить об эффективных переговорах или дальнейшие саммиты тяжело будет. Это понятно не только для нас, но и для наших партнеров. Этот инструмент принуждения должен быть активизирован в большем масштабе,

– подчеркнул он.

Второй инструмент принуждения – это экономические рычаги влияния, санкции. Третья инициатива – это существенное увеличение дипломатического давления на Россию. Это давление должно быть синхронизировано, в частности, и странами, которые занимают нейтральную позицию относительно войны в Украине. Ведь продовольственная, ядерная, энергетическая безопасность, безопасность свободной торговли, свободного судоходства важна для всего мира.

Кроме того, важно, чтобы Россия прекратила быть членом различных международных организаций. В частности, МАГАТЭ. Страна-агрессор уже давно вышла из различных договоров по безопасности.

"Это все надо синхронизировать, давить на Россию. Если эти инструменты давления, принуждения будут работать, то мы будем видеть уже путь ко второму саммиту и к более объективным переговорным процессам. Потому что сегодня это все пока намерения", – добавил Подоляк.

Однако первый Глобальный саммит мира дал понимание, какие инструменты нужно использовать, как их активизировать, как они будут влиять на дальнейший ход событий в войне.

Что произошло с подписями Ирака и Иордании