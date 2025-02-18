После этого Дуда вышел к прессе, а вот Келлог покинул дворец и не стал общаться с журналистами. Подробнее об итогах встречи рассказала корреспондентка 24 Канала София Назаренко.

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Зачем Келлог встречался с Дудой

В польскую столицу Кит Келлог прибыл после интенсивного рабочего утра. В Брюсселе он успел встретиться с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также провел встречу с главой Евросовета Антониу Коштой.

Варшаву спецпредставитель США посетил для того, чтобы услышать позицию Польши относительно войны в Украине,

– отметила корреспондентка 24 Канала.

Напомним, что во время Мюнхенской конференции Кит Келлог заявил, что не видит Европу "физически" за столом переговоров по урегулированию российской агрессии в Украине. Впрочем, отмечал, что европейские интересы будут учтены во время переговоров.

Свое заявление спецпредставитель Трампа объяснил тем, что при участии Европы Украина уже подписала Минские соглашения, которые не принесли никаких результатов.

По результатам сегодняшней встречи Анджей Дуда решил успокоить европейских политиков, что Дональду Трампу таки удастся завершить в Украине войну и достичь справедливого мира.

Америка очень сильно вступила в игру, когда речь идет о прекращении войны в Украине. Я знаю, что президент Трамп решительный и эффективный. Как следствие, я ожидаю, что будет по крайней мере прекращение боевых действий и российской агрессии против Украины,

– подчеркнул Дуда.

В то же время во время сегодняшней встречи польский лидер представил спецпредставителю США свою позицию относительно войны в Украине. По его словам, война не может завершиться победой России.

Также Дуда проинформировал, как этот конфликт воспринимают на восточном фланге НАТО, и напомнил, как Россия нарушает воздушное пространство стран Североатлантического альянса.

Кроме того, политики обсудили присутствие американских военных в Европе. Вашингтон четко дал понять, что Польша может рассчитывать на укрепление безопасности и, возможно, усиление присутствия американцев в Польше.

Кит Келлог планирует посетить Киев. Ранее Президент Украины Владимир Зеленский пригласил представителя Трампа поехать вместе с ним на фронт, а также пообщаться с украинскими военными.

На фоне визитов в Киев и контактов американской стороны с Россией президент Дуда созывает заседание Совета национальной безопасности уже в следующий понедельник. Польское правительство обсудит эту ситуацию, а также будет думать о дальнейших шагах Польши.