Після цього Дуда вийшов до преси, а от Келлог покинув палац й не став спілкуватися з журналістами. Детальніше про підсумки зустрічі розповіла кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко.

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Навіщо Келлог зустрічався з Дудою

До польської столиці Кіт Келлог прибув після інтенсивного робочого ранку. У Брюсселі він встиг зустрітися із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, а також провів зустріч з головою Євроради Антоніу Кошта.

До Варшави спецпредставник США завітав для того, аби почути позицію Польщі щодо війни в Україні,

– зазначила кореспондентка 24 Каналу.

Нагадаємо, що під час Мюнхенської конференції Кіт Келлог заявив, що не бачить Європу "фізично" за столом переговорів щодо врегулювання російської агресії в Україні. Втім, зазначав, що європейські інтереси будуть враховані під час перемовин.

Свою заяву спецпредставник Трампа пояснив тим, що за участі Європи Україна вже підписала Мінські угоди, які не принесли жодних результатів.

За результатами сьогоднішньої зустрічі Анджей Дуда вирішив заспокоїти європейських політиків, що Дональду Трампу таки вдасться завершити в Україні війну та досягти справедливого миру.

Америка дуже сильно вступила в гру, коли йдеться про припинення війни в Україні. Я знаю, що президент Трамп рішучий та ефективний. Як наслідок, я очікую, що буде принаймні припинення бойових дій та російської агресії проти України,

– наголосив Дуда.

Водночас під час сьогоднішньої зустрічі польський лідер презентував спецпредставнику США свою позицію щодо війни в Україні. За його словами, війна не може завершитись перемогою Росії.

Також Дуда проінформував, як цей конфлікт сприймають на східному фланзі НАТО та нагадав, як Росія порушує повітряний простір країн Північноатлантичного альянсу.

Крім того, політики обговорили присутність американських військових в Європі. Вашингтон чітко дав зрозуміти, що Польща може розраховувати на зміцнення безпеки та, можливо, і посилення присутності американців в Польщі.

Кіт Келлог планує віддати Київ. Раніше Президент України Володимир Зеленський запросив представника Трампа відвідати разом з ним фронт, а також поспілкуватися з українськими військовими.

На тлі візитів до Києва та контактів американської сторони з Росією, президент Дуда скликає засідання Ради національної безпеки вже наступного понеділка. Польський уряд обговорить цю ситуацію, а також буде думати щодо подальших кроків Польщі.