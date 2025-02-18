Про це він заявив після двосторонньої зустрічі з спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом, повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Варшаві.

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США не планують скорочувати присутність власних військ у Європі

Навпаки, за словами Дуди, Білий дім має наміри посилити свою присутність. Польський лідер сподівається, що Вашингтон відкриє нову військову базу на території Польщі.

"Я сподіваюся, що "Форд Трамп" (база США – 24 Канал), про яку ми говорили під час першого терміну президента Дональда Трампа, дійсно стане реальністю. Я вірю, що в нашій країні буде дуже сильна американська військова присутність. Окрім бази в Редзіково, окрім усіх тих елементів американської інфраструктури, які сьогодні вже позначають американську присутність і посилюють її, будуть і ці додаткові елементи. Тому цей потенціал буде збільшуватися", – сказав Анджей Дуда.

Крім того, під час зустрічі Дуда презентував позицію Польщі щодо мирних переговорів в Україні: ця війна не може закінчитися перемогою Росії. Наразі основне питання, на думку Дуди, полягає в тому, на яких умовах будуть відбуватися мирні перемовини.