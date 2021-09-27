Результаты выборов в Германии: кто попадет в Бундестаг
Источник:Der bundeswahlleiter
В Германии подсчитали голоса на всех избирательных округах. Поэтому объявили предварительный результат голосования в Бундестаг.
Общая явка избирателей составила 76,6%. По состоянию на 6:00 27 сентября голоса подсчитали во всех 299 округах.
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Результаты выборов в Германии
Победу, как свидетельствуют подсчеты, получила Социал-демократическая партия (SPD) – 25,7% голосов.
На втором месте – Христианско-демократический союз (CDU) – 18,9%.
"Зеленые" получили 14,8% голосов, "Свободная демократическая партия" (FDP) – 11,5%, "Альтернатива для Германии" (AfD) – 10,3%.
Результаты выборов в Бундестаг / Скриншот
Как распределят места в Бундестаге
Бундестаг состоит из 598 депутатов, с учетом отклонений, вызванных процедурой расчета. Новоизбранный парламент Германии будет состоять из 735 депутатов. При том, что прошлый Бундестаг, после выборов в 2017 году, состоял из 709 депутатов. Следовательно, количество депутатов от начальной цифры вырастет на 137.
- Социал-демократическая партия (SPD) – 206 депутатов;
- Христианско-демократический союз (CDU) – 151 депутат;
- "Зеленые" – 118 депутатов;
- "Свободная демократическая партия" (FDP) – 92 депутата;
- "Альтернатива для Германии" (AfD) – 83 депутата;
- Христианский социальный союз – 45 депутатов;
- "Партия левых" – 39 депутатов;
- "Ассоциация избирателей Южного Шлезвига" – 1 депутат.
Федеральный избирательный комитет определит и объявит окончательный официальный результат выборов в пятницу, 15 октября 2021 года, на открытой сессии в Бундестаге в Берлине.
Выборы в Германии: главное
- В Гeрмании 26 сентября состоялись выборы за новый состав Бундестага.
- Участие в голосовании приняло рекордное количество партий – 47.
- Голосовать могли более 60 миллионов немцев.
- Часть из них отдали голоса по почте, так поступила и Ангела Меркель.
- Уже через несколько недель парламентарии могут голосовать за нового канцлера.