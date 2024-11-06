Международный обозреватель DW Роман Гончаренко предположил 24 Каналу, что реакция демократов будет позже. По его мнению, они ожидали победить и не готовились к победе Трампа.

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"Для демократов это шок. Они не ожидали такого результата. Я думаю, что реакция будет позже. Они, очевидно, рассчитывали на то, что им удастся победить и не готовились к такому сценарию", – сказал он.

Беспорядков не было

Роман Гончаренко отметил, что в день голосования ситуация была относительно спокойной. Были определенные опасения, что будут беспорядки. В частности, в СМИ была паника по этому поводу.

Поскольку победа Трампа более-менее убедительная, не какие-то десятые процента, поэтому, я думаю, и ситуация спокойная. Американские власти тоже пытались сделать ставки на деэскалацию. По крайней мере могу говорить о Вашингтоне,

– подчеркнул международный обозреватель DW.

В день выборов присутствовала полиция на улицах. Однако правоохранители старались держаться в тени, чтобы не вызвать лишнего напряжения в обществе.

Напомним, Дональд Трамп уже назвал себя 47 президентом США и выступил с речью в Палм-Бич перед своими сторонниками. Он пообещал, что его правление станет "действительно золотой эпохой" в истории США.