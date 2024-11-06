Міжнародний оглядач DW Роман Гончаренко припустив 24 Каналу, що реакція демократів буде пізніше. На його думку, вони очікували перемогти та не готувалися до перемоги Трампа.

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"Для демократів це шок. Вони не очікували такого результату. Я думаю, що реакція буде пізніше. Вони, очевидно, розраховували на те, що їм вдасться перемогти і не готувалися до такого сценарію", – сказав він.

Заворушень не було

Роман Гончаренко зазначив, що у день голосування ситуація була відносно спокійною. Були певні побоювання, що будуть заворушення. Зокрема, у ЗМІ була паніка щодо цього.

Оскільки перемога Трампа більш-менш переконлива, не якісь десяті відсотка, тому, я думаю, і ситуація спокійна. Американська влада теж намагалася зробити ставки на деескалацію. Принаймні можу говорити про Вашингтон,

– підкреслив міжнародний оглядач DW.

У день виборів була присутня поліція на вулицях. Однак правоохоронці намагалися триматися у тіні, щоб не викликати зайвого напруження у суспільстві.

Нагадаємо, Дональд Трамп уже назвав себе 47 президентом США та виступив з промовою у Палм-Біч перед своїми прихильниками. Він пообіцяв, що його правління стане "справді золотою епохою" в історії США.