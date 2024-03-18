Самый большой избирательный обман, но не для Китая: что западные СМИ пишут о "победе" Путина

Похоже, что на так называемых президентских выборах Путин набирает под 90%. Большинство стран мира еще до начала этого электорального мероприятия назвали его таким, что противоречит международным нормам. Но и нашлись государства, что поспешили поздравить кремлевского главаря.

В этом материале 24 Канал рассказывает, как на "выборы" в России реагировал западный истеблишмент, а также анализирует статьи международной прессы.

Не перестарался ли Кремль с "результатами"

Прежде всего важно, что псевдовыборы продолжались впервые в истории России три дня – с 15 по 17 марта. Сразу после закрытия "избирательных участков" Всероссийский центр изучения общественного мнения объявил следующие цифры:

Владимир Путин – 87,0%

Николай Харитонов (КПРФ) – 4,6%

Владислав Даванков ("Новые люди") – 4,2%,

Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,0%

недействительные бюллетени – 1,2%

Politico задает логичный вопрос: не перестарался ли российский автократ, демонстрируя, что из 10 голосов 9 были за него? В то же время аналитики не сомневаются, что Путин использует этот "результат" как доказательство массовой поддержки со стороны российского народа.

Такие искаженные выборы, – на которых все соперники были задавлены, и даже мертвые, очевидно, голосовали, – рискуют подорвать политическую стабильность, за которой гонится Путин,

– убеждены журналисты.

В то же время в The New York Times говорят, что "потемкинское голосование" действительно базируется на поддержке Путина среди народных масс. Аналитики допускают, что в избирательных урнах большая часть бюллетеней за "правильного кандидата", но в то же время они отмечают, что такой результат обусловлен тем, что у граждан России нет альтернативы. По словам специалистов понятно, что "поддержка Путина" со стороны россиян является определенной условностью, ведь желания людей часто диссонируют с ожиданиями. Собственно, не понятно, как бы голосовали граждане России, если бы у них был настоящий выбор.

Добавим, что в Politico называют объективные факторы, учитывая которые эти "выборы" трудно писать без кавычек.

Привлечение оккупированных территорий. Кремлевская пропаганда очень хвасталась тем, что в псевдовыборах приняли участие представители из оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и Крымского полуострова. По данным Москвы, на этих территориях живет якобы около 4,6 миллиона человек (без Крыма), и почти все они "проголосовали". Однако учитывая то, что в указанных регионах продолжаются боевые действия, то "голосовали" за Путина в Авдеевке, Бердянске, Геническе и других населенных пунктах – "мертвые души".

Кремлевская пропаганда очень хвасталась тем, что в псевдовыборах приняли участие представители из оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и Крымского полуострова. По данным Москвы, на этих территориях живет якобы около 4,6 миллиона человек (без Крыма), и почти все они "проголосовали". Однако учитывая то, что в указанных регионах продолжаются боевые действия, то "голосовали" за Путина в Авдеевке, Бердянске, Геническе и других населенных пунктах – "мертвые души". Электронная фальсификационная система. В 29 регионах России, в частности в "наиболее протестных", голосование происходило в электронном виде. Независимые наблюдатели его окрестили "черным ящиком", который Кремль ввел для массовой фальсификации. Хотя и, следует сказать, с независимыми наблюдателями также была проблема – того же главу организации "Голос", движения за права избирателей, Григория Мельконьянца отправили в тюрьму еще в 2023 году.

В 29 регионах России, в частности в "наиболее протестных", голосование происходило в электронном виде. Независимые наблюдатели его окрестили "черным ящиком", который Кремль ввел для массовой фальсификации. Хотя и, следует сказать, с независимыми наблюдателями также была проблема – того же главу организации "Голос", движения за права избирателей, Григория Мельконьянца отправили в тюрьму еще в 2023 году. Отсутствие конкуренции и честности. Эти так называемые выборы Politico справедливо определяет как наименее демократические в истории современной России. Только три кандидата отделили Путина от сталинского бюллетеня с одной фамилией, но об их "оппозиционности" к нынешнему Кремлю говорить было бы странно. Главный настоящий конкурент "неизменного автократа", Алексей Навальный, погиб в тюрьме. Допустить его к гонке Москва бы не решилась никогда. Также важно, что на избирательные участки сгоняли десятки миллионов государственных служащих и студентов.

"Несмотря на то, что это вопиюще очевидный цирк, Кремль, видимо, это не очень волнует", – пишут аналитики, определяя цель этих "выборов" не в замере общественных настроений, а – тестировании государственного управленческого аппарата на эффективность и лояльность: "От государственных компаний до библиотек, университетов и фабрик, начальство инструктировало своих работников, как и когда голосовать, а затем преследовало их, чтобы получить доказательства того, что они выполнили задание".

Как реагировало демократическое мировое сообщество

Госпожа министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен констатировала, что после этих "выборов" Путин будет представлять еще большую угрозу. Чиновник опасается того, что Запад все еще недооценивает Кремль и его силу.

Если мы на Западе пытаемся заморозить войну или сдерживаться ее и надеемся, что это приведет к ее окончанию, то мы просто ошибаемся. Просто надо установить границы для таких, как Путин. Надо остановить их, потому что иначе они не остановятся,

– подчеркнула госпожа министр.

Reuters цитирует Совет национальной безопасности Белого дома США, который акцентирует, что псевдовыборы, очевидно, не являются ни свободными, ни честными. Собственно, учитывая то, что "Путин посадил политических оппонентов и не позволил другим баллотироваться против него".

Министерство иностранных дел Германии отмечает, что нынешний кремлевский режим держится у власти благодаря цензуре, репрессиям, насилию, а также является нелегитимным, поскольку привлек к "голосованию" людей с оккупированных территорий, что является очередным нарушением международного права.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал эти выборы незаконными, без выбора для избирателей и отсутствия независимого мониторинга со стороны ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). "Это не то, что похоже на свободные и честные выборы", – добавил чиновник.

Кто все-таки осмелился поздравить Путина

, осудили действия Москвы такие страны, как Польша, Латвия, Япония и другие. В основном представители разных государств акцентировали как раз таки на том, что "выборы" в России не являются легитимными из-за того, что на них использовали людей с оккупированных территорий Украины.

Как пишет CNN, для лидеров всего Запада победа Путина на "выборах" без настоящей оппозиции стала напоминанием о его жестком контроле над политической ареной России в то время, как его война против Украины продолжается. В то же время нашлись государства, которые публично поддержали Кремль.

В частности, президент Китая Си Цзиньпин поздравил российского главаря во время разговора в день окончания "голосования", отметив, что его переизбрание "полностью отражает поддержку российского народа". Он также пообещал, что Пекин будет способствовать "устойчивому и углубленному" развитию стратегического партнерства двух стран.

Си видит в Путине ключевого партнера на фоне растущего напряжения со стороны США и в переформатировании мира, который, по его мнению, несправедливо сконструирован по правилам, установленными Вашингтоном и его союзниками. Стабильные отношения с Москвой также позволяют Пекину сосредоточиться на других проблемных зонах, таких как Тайвань и Южно-Китайское море,

– пишут в CNN.

Ни для кого не стало удивлением, что Путина поздравил и лидер КНДР Ким Чен Ын. Недавно он встретился с кремлевским главарем на Дальнем Востоке России. В Вашингтоне выразили обеспокоенность из-за этого, поскольку этот диалог, вероятно, касался того, как Москва будет покупать боеприпасы у Пхеньяна.

В то же время поддержали Путина такие автократы:

президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев;

лидер Гондураса Сиомара Кастро;

президент Никарагуа Даниэль Ортега;

президент Таджикистана Эмомали Рахмон;

премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал итоги так называемого голосования "триумфом Путина и его политического движения". Недалеко убежал и глава Боливии Луис Арсе, заявив, что "уверенная победа" Путина якобы подтверждает "единение храброго народа России вокруг суверенитета и постоянного развития".

Какую стратегию выбрали российские либералы

что вокруг Москвы в дальнейшем будут объединяться представители так называемого "Глобального Юга", которые сопротивляются западному миропорядку. Важно, что в 2024 году Россия собирается принимать ежегодный саммит группы крупных экономик БРИКС как ее председатель. Она сейчас состоит из Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Эфиопии и Египта.

В течение последних месяцев и "президентской избирательной кампании" противники Путина имели голос в западных медиа и пытались сплотить оппозиционно настроенных россиян для того, чтобы показать Кремлю свою силу. Жена Навального призвала сторонников своего мужа и антивоенных россиян прийти в 12:00 в последний день псевдоголосования на избирательные участки и выстроиться в очередь.

Журнал The Economist констатирует, что фиктивные выборы были примечательны как раз таки демонстрациями: "Протесты во время голосования показали, что в стране живет большое количество людей, затаивших обиду на Путина и тот факт, что он узурпировал власть".

Сколько людей вышло на такие тихие акции протеста "полдень против Путина", определить трудно. Однако на фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно сотни метров очереди, а рядом ждут полицейские в шлемах и тюремные фургоны,

– говорится в материале.

Протестующие распространяли фото своих бюллетеней с лозунгами "Нет войне" и "Путин – вор и убийца". Многие вычеркивали имя "главного кандидата" и поверх писали: "Навальный". Некоторые избиратели в Москве относили свои бюллетени на кладбище, где похоронен Навальный, оставляя их на могиле оппозиционера. Однако самые большие очереди можно было наблюдать за границей, а не в самой России. Скажем, в Берлине и Гааге.

По словам аналитиков, российские оппозиционеры еще до "голосования" осознавали, что не могут изменить заранее определенный Кремлем результат. Поэтому и они поставили себе цель повлиять на восприятие легитимности Путина в глазах многих россиян, в частности его подданных бюрократов.

Газета The New York Times отмечает, что в России всегда постэлекторальный период был временем, когда Кремль шел на непопулярные решения. Например, после 2018 года это было повышение пенсионного возраста. Очевидно, сейчас речь идет об усилении мобилизации, которая совсем не нравится гражданам России. Поэтому и протесты имели целью снизить уровень эйфории в Кремле, чтобы Путин не решился пойти на соответствующий шаг. Удалось ли это сделать – остается наблюдать.