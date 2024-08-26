Пожилые супруги украинцев за 5 минут до атаки пошли в больницу и это спасло им жизнь

Россия продолжает наносить удары по мирным городам Украины. Одна из таких атак забрала жилье у пожилой супружеской пары украинцев в Днепропетровской области.

К счастью, они не пострадали, ведь за 5 минут до атаки ушли в больницу. Дом, который уничтожили россияне, арендовала для них внучка, живущая неподалеку.

Смотрите также Атака по Днепру и области: из-под завалов дачного дома достали мужчину, есть один погибший

Как россияне уничтожили жилье пожилых супругов

Внучка Алина рассказала, что арендовала дом для бабушки и дедушки, которые выехали в 2022 году из Запорожья. В результате атаки россиян были выбиты все окна и двери, впрочем, стены устояли.

Заберем их (бабушку и дедушку – 24 Канал) к себе, соберем вещи и будем жить дальше,

– заявила Алина.

Что местные говорят об атаке россиян: смотрите видео

Несмотря на то, что здание претерпело существенные разрушения, она счастлива, что ее родные уцелели. Беду удалось отвести, ведь за 5 минут до атаки ее дедушка и бабушка ушли в больницу.

"По последним подсчетам, в кооперативе Днепровского района изуродованы около двух десятков домов", – отметил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.