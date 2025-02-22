Россия пытается посеять раздор между США и Украиной: в ISW раскрыли стратегию Кремля
Россия пытается использовать отдельные заявления американских чиновников в сочетании с российскими нарративами, чтобы создать напряженность между Киевом и Вашингтоном. Враг стремится подрывать доверие к преданности США Украине через пропагандистские СМИ и кремлевских чиновников.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
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Как Россия хочет поссорить Украину и Запад
Одной из основных целей России является создание разногласий в украинском обществе и дискредитация Украины среди западных союзников.
Аналитики ISW обратили внимание, что недавно украинская разведка выпустила предупреждение о намерении России усилить нарративы, ошибочно утверждая, что Запад "предал" Украину, а Соединенные Штаты не заботятся о мнении Европы и Украины.
Кроме того, враг пытается распространить информацию о "нелегитимности" украинского правительства, поражения украинских военных на фронте и обвинения в краже миллиардов долларов американской помощи со стороны "коррумпированных людей".
Аналитики отмечают, что кремлевские чиновники и пропагандисты усиливают эти нарративы и используют заявления американских официальных лиц, чтобы посеять раздор между Украиной и ее союзниками.
Чего хочет добиться Путин
ISW продолжает оценивать, что стратегия Путина заключается в предположении, что Россия может пережить западную поддержку Украины, пытаясь добиться прекращения помощи со стороны Запада, в частности США.
Кроме того, российские субъекты планируют спровоцировать протесты в Украине через сообщения в социальных сетях 24 февраля 2025 года, предлагая протестующим деньги за участие в митингах.