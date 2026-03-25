Станут ли затяжные атаки постоянными: эксперты объяснили, почему РФ меняет тактику и обстреливает днем

В течение суток 24 марта Россия осуществила самый массированный дроновый обстрел Украины. Враг запустил почти тысячу дронов, которые атаковали объекты энергетики и жилые дома.

Главным отличием этого обстрела было то, что оккупанты наносили удары по украинским городам в дневное время. Специально для 24 Канала эксперты объяснили, какая цель затяжной атаки и как часто они могут повторяться.

Станут ли затяжные дневные атаки постоянными?

Главный редактор Defense Express Олег Катков сказал, что вчерашняя российская атака по Украине может свидетельствовать об изменении тактики нанесения массированных ударов. К слову, ранее оккупанты обычно концентрировали удары в течение одной ночи: около 23:00 враг запускал дроны, а затем крылатые и баллистические ракеты.

Однако на этот раз тактика была другая. По мнению Каткова, вероятно, россияне сделали ставку на длительную атаку, растянутую во времени. В то же время возникает вопрос, станет ли такая тактика постоянной. Прежде всего это зависит от того, насколько эффективной ее будет считать Кремль.

Обратите внимание! Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко сообщил, что сейчас Россия пытается выйти на интенсивный режим массированных запусков ударных дронов Shahed в течение суток. Такую цель оккупанты поставили еще в 2025 году.

"Цель таких действий – максимально дестабилизировать повседневную жизнь украинцев", – объяснил главный редактор Defense Express.

К примеру, в столице тревога длилась почти 5 часов, а в некоторых городах еще дольше. Отдельные дроны смогли достичь своих целей, попав в здания прямо в центре города. Хотя эти объекты не принадлежали к критической инфраструктуре или военным целям.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан считает, что российские дроны были сознательно направлены в жилые дома и центры городов на западе Украины.

Кремль открыто занимается геноцидом украинцев. Таким образом враг подталкивает общество для принятия капитуляционных решений,

– добавил Свитан.

Также это подготовка для наступательных операций врага перед 9 мая. В тылу происходит давление на гражданскую инфраструктуру и места компактного проживания гражданских.

Важно! Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские дроны заходили "колоннами" с нескольких направлений. В частности, через Черниговскую и Сумскую области.

Какой сигнал Путин хотел послать циничной атакой?

По мнению председателя аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олега Рыбачука, массированная дневная атака дронами по Украине может быть сигналом и для европейских стран, а не только давлением на украинцев.

Особенность этой атаки заключалась в большом количестве средств поражения, а также продолжительности. Противник в течение всех суток держал население в напряжении. Россияне пытались истощить украинскую противовоздушную оборону, которая обычно наиболее активно работает ночью.

На западные регионы, в частности Львов, дроны также летели не просто так. Россия хотела показать, что может достать до любого уголка нашей страны и лишить людей ощущения безопасности,

– сказал Рыбачук.

По его словам, вчерашняя атака может быть ответом на удары, которые Силы обороны наносят по объектам в глубоком тылу страны-агрессора.

Какой психологический эффект от затяжных атак?

Журналистка и психолог Лариса Волошина заявила, что дневная атака по Украине является сознательным террором против гражданского населения. Таким образом Владимир Путин демонстрирует маниакальные черты и свое нежелание завершать войну, даже несмотря на сложную экономическую ситуацию в России. Наоборот, его масштабы насилия только растут.

Людям с подобными чертами характерно стремление оправдать насилие определенной "миссией". Для российского руководства таким оправданием стала риторика о борьбе с "нацизмом", которую поддерживает значительная часть россиян,

– отметила Волошина.

В качестве примера она привела разговор между украинцем и россиянином, где последний открыто призывал к обстрелам, отрицая существование гражданских и называя их "нацистами".

Психолог отметила, что, в отличие от Украины, которая атакует военные и стратегические объекты врага, Россия сознательно выбирает целями гражданскую инфраструктуру, чтобы нанести максимальные потери среди мирного населения.

По ее убеждению, ответственность за такие атаки лежит не только на руководстве Кремля, но и на части российского общества, которое поддерживает или оправдывает насилие.

