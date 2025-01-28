Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Андрея Данка в Телеграмме. Недавно вице-спикер Словакии посещал Москву и общался с чиновниками страны-агрессора.

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Вице-спикер Словакии хотел бы видеть российских представителей на мероприятиях в Польше

Россию не пригласили на торжества по случаю годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, состоявшиеся 27 января. Вице-спикера Словакии Данка, который поддерживает политику Кремля, возмутило, что среди приглашенных были немцы и украинцы, но россиян не было.

Вот в какое время мы живем, дорогие друзья. Вчера на праздновании 80-й годовщины освобождения лагеря Аушвиц-Биркенау в первом ряду сидели немцы и поклонник Бандеры Зеленский, а россияне не были приглашены. Историю искажают, говорят одно, делают другое,

– написал Андрей Данко.

Еще до начала торжеств российский посол в Польше Сергей Андреев заявил, что российские дипломаты не будут принимать в них участия.

Торжества по случаю освобождения Аушвиц-Биркенау

27 января чиновники 61 страны посетили Государственный музей Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. Среди них были и представители из Украины. Все присутствующие почтили память погибших во время Холокоста и в очередной раз осудили нацизм.